Bio-Fachtagung als Webinar

IRDNING-DONNERSBACHTAL Die kürzlich abgehaltene Bio-Fachtagung der HBLFA Raumberg-Gumpenstein wurde Covid-bedingt als Webinar durchgeführt. Eine überaus große Anzahl an Teilnehmern folgte den Ausführungen der Vortragenden zu den Themen Weidehaltung, Tierwohl, Umweltwirkungen der Landwirtschaft bis hin zu rechtlichen Veränderungen in der Bio-Landwirtschaft.

Wir leben derzeit in einer besonders fordernden Zeit und dies betrifft auch die Land- und Lebensmittelwirtschaft. In den letzten Monaten haben auch scheinbar vergessene Fragen hinsichtlich des Selbstversorgungsgrades, der Lebensmittelversorgung aller oder der Abhängigkeit von externen Ressourcen in der Landwirtschaft wieder an Bedeutung gewonnen. Daneben spürt die Landwirtschaft auch zunehmenden Druck durch Klimawandel, Digitalisierung, Bodenverlust oder neue Tiererkrankungen. Genau für diese vielfältigen Herausforderungen gilt es, gemeinsam Antworten und Lösungen zu finden. Dazu kann die Bio-Landwirtschaft einen wertvollen Beitrag leisten.

