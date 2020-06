Bonus-Aktion für regionale Unternehmen

GRÖBMING Der Corona-Krise konnte auch die Marktgemeinde Gröbming nicht entkommen. In der Wirtschaft gab es massive Einbußen, die Zahl der Arbeitslosen verdoppelte sich und viele Personen sind noch in Kurzarbeit. Nun hat die Gemeinde eine Gutscheinaktion ins Leben gerufen, die den Folgen des Lockdowns entgegenwirken soll.

„Die Marktgemeinde Gröbming hat gut gewirtschaftet und daher den Gröbming Bonus ins Leben gerufen, um denen eine kleine Hilfe zu gewähren, die vom Lockdown und dessen Folgen betroffen sind! Seit Ende März wurde an diesem Corona-Maßnahmen-Paket gearbeitet, das sich in drei Gruppen gliedert. In den Bereichen Wirtschaft, Kultur/Tourismus und Familien wollen wir so einen Impuls setzen,“ erläutert Bürgermeister Thomas Reingruber.

