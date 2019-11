Boys’ Day 2019

Der diesjährige Aktionstag am 14. November zeigt neue Berufsmöglichkeiten für männliche Jugendliche auf und legt vor allem einen Fokus auf Sozialberufe. Egal, ob Pfleger, Kosmetiker oder Kindergärtner – den Männern stehen auch in unserer Region viele Türen offen.

Männer im Sozialberuf? Das ist für viele Menschen selbst im Jahre 2019 noch nicht selbstverständlich. Eine Tatsache, die vor allem von aktuellen Zahlen unterstrichen wird: Nur einer von vier Beschäftigten in Österreich im Berufsbereich Soziales und Gesundheit ist männlich. Aber das soll sich in Zukunft ändern. Deshalb findet am 14. November der 12. Boys’ Day statt. An diesem österreichweiten Aktionstag heißen bis zu 400 soziale Einrichtungen interessierte junge Männer willkommen, um sie für soziale Berufe zu begeistern. Auch Institutionen aus der Steiermark sind heuer wieder als Kooperationspartner beim Boys Day’ dabei.

