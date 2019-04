Brandl bei Race Across America

Auf die wohl abenteuerlichste Reise seines bisherigen Lebens begibt sich in Kürze der 41-jährige Markus K. Brandl aus der Gemeinde Mitterberg-St. Martin.

Wobei mit dem Wort Reise lediglich der Flug in die Vereinigten Staaten Amerikas und wieder retour gemeint ist, was dazwischen liegt, ist eher eine wahre Tortur, die den selbstständigen Ennstaler Finanzfachmann und seine Mitstreiter, sprich: Konkurrenten an die absoluten Grenzen ihrer psychischen und physischen Leistungsfähigkeit führen wird. Race Across America, im Kurzwort verharmlosend RAAM genannt, heißt der Bewerb, dessen Name nicht nur in Sportlerkreisen schon beim Aussprechen wahre Horrorvisionen hervorruft. Ein Radrennen über rund 5000 Kilometer (52000 m Höhendifferenz) quer durch den nordamerikanischen Kontinent, von der Westküste in der Stadt Oceanside in Kalifornien durch zwölf Bundesstaaten bis Annapolis in Maryland an der Ostküste. Drei große Gebirgszüge (Sierra Nevada, Rocky Mountains, Appalachen) werden dabei überwunden, vier der größten Flüsse (Colorado, Mississippi, Missouri und Ohio) überquert und Natur-Reservate, wie die Mojave-Wüste und das Monument Valley, befahren.

