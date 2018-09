Der bekannte Ultracycler Markus K. Brandl aus der Gemeinde Mitterberg – St. Martin hat erneut eine kräftige Duftmarke im Radsport gesetzt.

Der 40-jährige Extrem-Radsportler, im Zivilberuf auch als selbstständiger Unternehmer in der Finanzwirtschaft erfolgreich, hatte zum bereits vierten Mal das Race Around Austria in Angriff genommen, die Nonstop-Umrundung Österreichs auf den grenznahen Straßen des Bundesgebietes also.

