Budget 2017: „Schöne Worte von Sonntagsredner sind zu wenig”

ÖBLARN Die Finanzierungslage in den Gemeinden ist schwierig und wird immer schwieriger. Viele Einsparungsmaßnahmen müssen getroffen werden. Ehrenfried Lemmerer, der Kassier der Gemeinde Öblarn, befasst sehr intensiv mit diesem Thema. In den EnnsSeiten spricht er über den Bundesbudgetvoranschlag 2017, über die Probleme, die Öblarn beinahe ins Trudeln gebracht hätten und darüber, was passieren müsste, damit es vielen Ennstaler Gemeinden finanziell wieder besser geht.

Finanzminister Hans Jörg Schelling präsentierte vergangene Woche den Bundesbudgetvoranschlag für 2017. Gab es für Sie eine Überraschung?

Ehrenfried Lemmerer: Nein! Die Kriterien der Neuverschuldung werden nur durch die Einrechnung der Asylgelder seitens der EU gemildert. Das Hypodesaster und die steigenden Sozialkosten lassen ein 0-Prozent-Defizit auch in den kommenden Jahren nicht zu.

Mit welchen Entscheidungen sind Sie nicht zufrieden?

Ehrenfried Lemmerer: Damit, dass die Finanzausgleichsverhandlungen, die laut Koalitionsabkommen im Jahr 2017 abgeschlossen werden sollen, wieder auf die lange Bank geschoben wurden. Außerdem wird der Pflegefond in der geplanten Form schon wieder verwässert.

Warum wären Finanzausgleichsverhandlungen für die Gemeinden so notwendig?

Ehrenfried Lemmerer: Die Finanzausgleichsverhandlungen sind ein wichtiger Schritt für die zukünftige Berechnung der Bundesertragsanteile an die Gemeinden. Die Berechnung (Wien bekommt € 1.204,- und Öblarn € 736,- pro Einwohner) benachteiligt eindeutig die Gemeinden. Die Landflucht wird damit ihre Fortsetzung finden und die Gemeinden verlieren immer mehr junge Bürger an die Speckgürtelbezirke der Großstädte.

Können Sie dem Budgetvoranschlag auch etwas Positives abgewinnen?

Ehrenfried Lemmerer: Ich finde es gut, dass die Koalitionsparteien überhaupt noch ein Budget 2017 zusammen gebracht haben und nicht schon wieder Neuwahlen ausgerufen werden. Die Bürger haben berechtigte Sorgen, wie es mit dieser Art des „ Miteinanders“ in dieser Koalition weitergehen soll.

Welche Auswirkungen hat das Budget 2017 auf die Ennstaler Gemeinden?

Ehrenfried Lemmerer: In wesentlichen Punkten wird er keine allzu große positiven Auswirkungen auf die Ennstaler Gemeinden haben. Nach der Steuerreform hat der Bund kaum noch Überschussmittel, um dringliche Reformen einzuleiten. Wünschenswert wäre es für die Ennstaler Gemeinden, wenn es eine verstärkte Förderung der Betriebe gäbe, damit könnten Arbeitsplätze geschaffen bzw. gehalten werden. Leider ist mit diesem Budgetvoranschlag kein Startschuss für eine Gesundung der Wirtschaftslage erfolgt!

Öblarn hatte in den letzten Monaten mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Warum?

Ehrenfried Lemmerer: Ein wesentlicher Punkt des finanziellen Engpasses in der Marktgemeinde Öblarn wurde durch den zähen Finanzfluss des Landes an die Gemeinde Öblarn verursacht. Hohe Vorfinanzierungskosten, unter anderem für die Kinderkrippe, für Straßensanierungen und für diverse Investitionen, wurden trotz rascher Vorlagen der bezahlten Rechnungen erst nach Monaten refundiert. Öblarn hatte aber auch einen großen Ausfall bei der Kommunalsteuer zu beklagen (Insolvenz Schachnerhaus). Den Kreditrahmen belasteten aber nachhaltig die anteiligen Personalkosten für die Kinderkrippe sowie die Teilsanierung des Schwimmbades.

Können nun wieder alle Rechnungen bezahlt werden?

Ehrenfried Lemmerer: Vergangene Woche war der Überziehungsrahmen von € 500.000,- ausgeschöpft. Nachdem die Förderungen des Landes aber kurz darauf eingelangt sind, haben wir wieder einen Handlungsspielraum von € 200.000,-.

In einem Bericht der SPÖ Zeitung „D’Ziachsag“

schreiben Sie, dass viele Gemeinden in einer überaus schwierigen Finanzierungslage sind. Wie ist es Ihrer Meinung nach zu dieser Entwicklung gekommen?

Ehrenfried Lemmerer: Die schwierige Finanzlage, in der sich viele Gemeinden befinden, ist zum Teil hausgemacht oder ergibt sich durch den zähen Finanzfluss des Bundes bzw. des Landes an die Gemeinden. So werden unter anderem ohne Bedachtnahme auf die finanziell angespannte Lage, Projekte im ordentlichen Haushalt umgesetzt, obwohl keine finanzielle Deckung gegeben ist. Zum Teil mussten Fusionsgemeinden Altlasten der eingemeindeten Ortsteile übernehmen, welche den Haushalt nachhaltig belasten. Oder es mussten Projekte vorfinanziert werden. Die zugesagten Landes- und Bundesmitteln sind erst nach einigen Monaten „Pause“ eingetroffen. Ein weiterer Punkt sind auch die enormen finanziellen Belastungen der Gemeinden im Sozialbereich, wobei die zähfließenden Bundesertragsanteile dieses Manko nicht ausgleichen können.

Sollte den Gemeinden nach der Fusionierung nicht mehr Geld zur Verfügung stehen?

Ehrenfried Lemmerer: Im ordentlichen Haushalt hat sich die Fusionierung im positiven Sinne noch nicht bemerkbar gemacht. Neben den kaum steigenden Bundesertragsanteilen (Prognose für 2017: 1,2 % Steigerung) sind es vor allem die sozialen Zuschüsse, ob für den Sozialhilfeverband oder andere Institutionen, welche eine spürbare Verbesserung auch in naher Zukunft kaum erwarten lassen. Im außerordentlichen Haushalt (AOH) sind die Gemeinden bzw. der jeweilige Bürgermeister wohl oder übel vom good will des jeweiligen Finanzreferenten abhängig, ob und wieviel sie an Bedarfszuweisungen für ihre Gemeinde erhalten. Im Jahr 2014 haben die Gemeinden Niederöblarn (Bgm. Greimeister) € 150.000,- und die Gemeinde Öblarn (Bgm. Lemmerer)

€ 410.000 an Bedarfszuweisungen erhalten. Zusammen also € 560.000. Im Jahr 2015 erhielt die Fusionsgemeinden Öblarn-Niederöblarn nur mehr € 380.000,-.

Was müsste passieren, damit es den Ennstaler Gemeinden insgesamt wieder besser geht?

Ehrenfried Lemmerer: Eine rasche Neuordnung des Aufteilungsschlüssels bei der Berechnung der Bundesertragsanteile, ein befristetes Einfrieren der Sozialausgaben, speziell der des 40 %-Anteils der Gemeinden an den Sozialhilfeverband und verstärkte Förderung der Landgemeinden durch Bund und Land. Dies bezieht sich vor allem auf sinnvolle Projektförderungen (Betriebsansiedelungen, Sicherungsmaßnahmen, Weiter-

bildungseinrichtungen usw). Fazit: Schöne Worte von Sonntagsrednern sind zu wenig. Wie heißt es so schön: „Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken und am Ende löffeln wieder wir, die sogenannten kleinen Leute, die verwässerte Fischsuppe aus.“

Sarah Hofbauer