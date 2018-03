Camp für Talente und junge Genies

RADSTADT Auf der Suche nach jungen Genies, die unsere Zukunft mitgestalten werden. TACATA fördert Wunderkinder der Region.

Mozart war wohl eines der berühmtesten Wunderkinder der Welt und hat seine Heimatstadt Salzburg durch sein Talent international berühmt gemacht. Das Land Salzburg hat sich nun gemeinsam mit Raiffeisen Salzburg und dem Landesschulrat auf die Suche nach ähnlichen Talenten gemacht. „Die jungen Genies von heute sind unsere Zukunft“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Über 200 begabte Volksschüler haben sich beworben – 56 Bewerber können im Mai drei Tage lang das „Talentecamp Tandalier“ (TACATA) in Radstadt absolvieren. „Diese Kinder haben einen außergewöhnlichen Forschergeist, den wir fördern wollen. Denn gerade im Bereich Forschung gibt es noch viel Potenzial“, betont Haslauer. Generaldirektor Günther Reibersdorfer meint zu diesem Thema: „Wir brauchen gut ausgebildete junge Menschen. Denn im Wettbewerb kann man sich nur mit Spitzenkräften behaupten. Die Schulen müssen deshalb ein Grundverständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge vermitteln. Wirtschaftliche Bildung ist in diesem Sinne ein Produktivitäts- und Wettbewerbsfaktor, der Brückenschlag zwischen Schule und Wirtschaft ein großes Anliegen. Bildung ist kein Selbstzweck, sondern wichtig für Wirtschaft und Wachstum”. Die ausgewählten Ausnahmetalente können nun zwischen vier Workshops wählen: Robotik, Physik, Gletscherforschung und kreatives Schreiben stehen zur Auswahl. Fachexperten werden die kleinen Tüftler unterstützen. Aufgrund der großen Nachfrage soll das Angebot der Begabtenförderung künftig ausgedehnt werden. Bildungsdirektor Johannes Plötzeneder: „In der Pilotphase wollen wir pro Jahr 112 Kindern das Erlebnis TACATA bieten. Das ist der Auftakt zu einer weitreichenderen und umfassenden Begabtenförderung in Salzburgs Schulen”. Interessierte finden nähere Informationen unter www.tacata.at.