Chiara Schörghofer – kleines Gesangstalent ganz groß

Ihr Gesang ist wie Balsam für die Seele: Wenn die neunjährige Filzmooserin ihre engelsgleiche Stimme erhebt, wird es rund um sie ganz still. Nicht nur bei kleineren Auftritten hört ihr das Publikum aufmerksam zu – nach einem Fernsehauftritt will das kleine Gesangstalent jetzt ganz groß rauskommen. Wohin die Reise geht und welche Träume ihr vorschweben

Sogar ihr Vorname verrät bereits die Eigenschaften ihrer bezaubernden Stimme. Der Name Chiara kommt nämlich aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie: hell, klar, leuchtend und schön. Sehr passend für das kleine Gesangstalent aus Filzmoos, verzaubert sie bereits jetzt ihr Publikum mit ihrem engelsgleichen und besonders klaren Gesang. Dieses Talent war ihr praktisch in die Wiege gelegt, denn seit Chiara denken kann, singt sie mit Begeisterung. Dabei lässt sie kaum eine Minute ohne Musik in ihrer Freizeit verstreichen: „Neben dem Gesangsunterricht, den ich seit nun drei Jahren mache, spiele ich auch Klavier und Gitarre. Außerdem gehe ich zum Ballett und tanze für mein Leben gern. Mir macht einfach alles, das irgendwie mit Musik zu tun hat, besonders viel Spaß“, erzählt die Neunjährige. Für sie ist das Üben eine Selbstverständlichkeit, gerade die Erfolge motivieren sie, stets am Ball zu bleiben: „Ich gehe gerne ins Musikum und bald besuche ich das Privatgymnasium St. Rupert in Bischofshofen, wo ich ganz bestimmt dem Chor beitreten werde. Darauf freue ich mich schon sehr.“

Die große Showbühne

Die leidenschaftliche Sängerin hat schon viele Auftritte hinter sich. Im Sommer singt sie beim Filzmooser Platzkonzert in Begleitung der Trachtenmusikkapelle, welche sie auch beim vergangenen Cäcilia Konzert mit ihrem Gesang unterstützte. Beim UNICEF-Konzert in der Wallfahrtskirche Filzmoos machte sie Bekanntschaft mit einigen Musikstars aus New York, Frankreich und den Philippinen. Vor ein paar Wochen sorgte Chiara für besonderes Aufsehen, als sie Teil der fünften Staffel der Sat1 Sendung „The Voice Kids“ wurde. „Nachdem wir ein Video eingeschickt hatten, durfte ich zu zwei Ausscheidungen und einem Interview nach München. Danach ging es zehn Tage nach Berlin, wo ich nach einer weiteren Ausscheidung in die sogenannten ‚Battles’ aufsteigen konnte. Bis ins Finale reichte es leider nicht, aber dieser Fernsehauftritt war eine sehr schöne Sache für mich“, erzählt Chiara. Nun steht auch schon eine weitere Entscheidung ins Haus, denn Chiara hat im Rahmen von „Falco goes school“ ein Video an die Falco Privatstiftung einschicken dürfen. Chiara: „Nach dem Fernsehauftritt hat man mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich da unbedingt mitmachen muss. Meine Chancen stehen anscheinend gut, nun heißt es, abwarten bis zur Benachrichtigung Ende Juni.“ Diese besondere Stiftung sieht die Wahrung und Pflege des künstlerischen Nachlasses von Falco sowie die Förderung österreichischer Nachwuchskünstler vor.

Der Traum vom Musical

Nachdem Chiara so viel unterwegs ist, um all ihre musischen Kurse im ganzen Bundesland Salzburg zu besuchen und um den ein oder anderen Auftritt hinzulegen, hat sie schon einiges in ihrem Leben sehen und erleben dürfen. Und da für die zweisprachig aufgewachsene Filzmooserin Englisch auch kein Problem darstellt, wird sie im Sommer im American Musical Camp in Kärnten andere Kinder, die dort das erste Mal teilnehmen, bei Schauspiel, Tanz, Gesang und Sprachunterricht unterstützen. „Da gibt es immer ein paar, die schon erfahrener sind und den Neuen helfen dürfen. Ich bin stolz darauf, unter diesen Helfern die jüngste zu sein“, sagt Chiara. Zu guter Letzt verrät die kleine Sängerin ihren großen Zukunftstraum: „Das Schönste für mich wäre es, einmal im Landestheater bei einem Musical mitmachen zu dürfen. Wie die Leute dort Tanzen und Singen finde ich ganz besonders aufregend.“

Eva-Maria Nagl