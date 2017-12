Continental-Cup

In St. Ulrich am Pillersee in der Gemeinde Kitzbühel (Tirol) fand in der vergangenen Woche ein Bewerb im Rahmen des Continental-Cups im Langlauf statt, wobei das Starterfeld nicht weniger als 21 Nationen umfasste. Am Donnerstag im Sprint konnte sich die Rottenmannerin Lisa Unterweger als beste Österreicherin mit Rang acht ganz vorne platzieren. Den Sieg holte sich die Amerikanerin Sophie Caldwell. Zweitbeste heimische Läuferin war die Tirolerin Lisa Achleitner auf Rang 44, Barbara Walchhofer (USC Altenmarkt/Zauchensee) belegte Platz 57. Die 15-jährige Witta Walcher vom WSV Ramsau musste in der Klasse U 20 in die Loipe, war damit die Jüngste im 68-köpfigen Feld und belegte Rang 39, was aber in der U 18-Wertung den Sieg bedeutete. Das Rennen gewann Alexandra Danner vom SC Lenggries in Bayern. Bei den Burschen konnte in der Klasse U 20 Anders Veerpalu vom WSV Ramsau Rang 72 verbuchen, bei den Männern war Luis Stadlober vom SC Radstadt als 14. Bester des rot-weiß- roten Teams. Niklas Liederer (WSV Ramsau) wurde 41. Mit Simeon Hamilton kam der Sieger aus den USA.

