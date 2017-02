COPD – wenn das Atmen schwer fällt

In der Erkältungszeit fällt vielen das Atmen schwer, ein Schnupfen ist nicht ungewöhnlich in dieser Jahreszeit und ein Husten gehört zum Winter schon mal dazu. Wird letzterer jedoch zum täglichen Begleiter, kann dieser das erste Symptom von COPD – der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit – sein.

Kaum eine Krankheit schleicht sich so unauffällig in das Leben wie die COPD, die chronisch obstruktive Lungenkrankheit (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Gerade deshalb wird diese Erkrankung der Atemwege oft viel zu lange ignoriert und das, obwohl ihr Fortschreiten fatalen Schaden anrichtet: durch die chronische Entzündung bei der COPD werden Atemwege verengt und das Lungengewebe unwiederbringlich zerstört. Was bleibt ist akute Atemnot und eine stark eingeschränkte Lebensqualität. „COPD ist zwar weit verbreitet, jedoch in der Öffentlichkeit und auch in der Ärzteschaft eher unbekannt. Es ist endlich Zeit, sich vom Nihilismus, der diese Krankheit bislang umgeben hat, zu verabschieden“, meint Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Studnicka, Vorstand der Universitätsklinik für Pneumologie, Salzburg. Erste Maßnahme war nun sein Vortrag im Kultur- und Kongresshaus St. Johann im Pongau im Rahmen des MINI MED Studiums Salzburg am 25. März 2017.

