Crowdfunding-Projekt Seethalerhütte

DACHSTEIN Im Juli wird am Dachstein mit dem Neubau der Seethalerhütte, der höchstgelegenen Schutzhütte des Alpenvereins, begonnen. Die Finanzierung des Bauvorhabens kann jedoch nur zum Teil aus Mitteln des Vereins getragen werden, daher hat der Alpenverein im März ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen.

Die Seethalerhütte auf 2740 m Seehöhe hat in den letzten Jahren große Schäden an der Bausub-stanz erlitten. Ein Neubau wurde unerlässlich und da der jetzige Standort bedingt durch den Rückgang des Permafrosts aus geologischer Sicht gefährlich ist, wurde er etwas nach Nordosten verlegt. Um die komplexen Anforderungen an den Hüttenbau zu erfüllen, hatte der Alpenverein Austria einen Architekturwettbewerb zur Projektfindung ausgeschrieben und sich für das Modell der dreiplus Architekten ZT GmbH in Innsbruck entschieden. Bei der Architektur wurden die zu erwartenden Schneeverhältnisse berücksichtigt und damit die Möglichkeit geschaffen, die Hütte für den Winterbetrieb zu öffnen. Bisher war dies nicht möglich, da die Seethalerhütte aufgrund ihrer Lage oft völlig zugeweht war.

