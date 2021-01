Cultour.digital – weltweiter Zusammenschluss von Museen und Kultureinrichtungen

ADMONT Dem Benediktinerstift Admont gelang in Zusammenarbeit mit den Digitalisierungsspezialisten von LightCyde die Realisierung einer weltweit einzigartigen Plattform. Als Antwort auf die Corona-Pandemie und um viele Millionen Menschen erreichen zu können, vereint www.cultour.digital das Angebot einzelner Kulturinstitutionen zu einem gemeinsamen digitalen Gesamtpaket.

Nach dem Auftakt in Europa soll die Plattform auch in Asien und in den USA online gehen. In einer Online-Pressekonferenz präsentierte das Stift kürzlich die neue Möglichkeit, zahlreiche Kultureinrichtungen und Sehenswürdigkeiten auch virtuell zu erleben.

