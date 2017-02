„Da Fosching is so schee“

SCHLADMING An drei Abenden veranstaltete die Faschingsgilde Schladming im congress ihr beliebtes Varieté, bei dem die Akteure einen humorvollen Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre hielten.

Gekonnt witzig und sarkastisch präsentierten Roswitha Kienzl und Wolfgang Zandl in der Nachrichtensendung „SCHLIB – Schladming im Bild“ Wissenswertes aus der Region, beim Saunatratsch mit Michael Neureiter und Joachim Lettner erfuhr man heiße Neuigkeiten und die laut Programmankündigung „dementen“ Faschingssänger Didi Perner sowie Christian und Norbert Holzmüller erinnerten sich bei ihrem Auftritt an sehr viel mehr Begebenheiten, als so manchem Schladminger lieb war. Tom Eitziger schlüpfte wieder in seine Rolle als Schweizer, Gerhard Polesnig hatte sich für seine G’stanzln musikalische Verstärkung durch Andreas Fischbacher geholt und „Die glorreichen 7 – 4 + 1“ Herwig Aichmann, Karl Gerhardter, Toni Zuljan und Martin Hutegger glänzten in einer herrlichen Parodie der Sendung „Willkommen Österreich“. Auch das Prinzenpaar sorgte gemeinsam mit seinem Hofstaat zum Klassiker „Das knallrote Gummiboot“ für gute Stimmung, die Kinder-, Prinzen- und die Mittelgarde „Wildberries“ begeisterten mit perfekt einstudierten Choreografien und die Turnerinnen bewiesen, dass ihnen als „Platt’ler“ noch eine große Zukunft bevorsteht. Trainiert wurden die Garden von Hildegard Eitzinger, Theresa Stocker, Ingeborg Höflehner, Susi Seiberl, Miriam Gösweiner und Ingrid Grießer.

Durch das abwechslungsreiche Programm führte wie immer Faschingspräsident Toni Barthelme, der sich diesmal in der köstlichen Schlussnummer auch von einer ganz anderen Seite zeigte.