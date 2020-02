Das Alter ist nur bei Käse wichtig

Alle wollen heute möglichst alt werden, alt aussehen will aber keiner. Leider ist das Eine ohne das Andere nur zu schaffen, wenn man bewusst immer ein paar Kilos zunimmt, um die Haut zu straffen oder Stammgast in einer Schönheitsklinik wird. Auch sich alt zu fühlen, liegt aktuell nicht im Trend, doch darauf nimmt der Körper leider nicht immer Rücksicht. Klar fühlt man sich auch im fortgeschrittenen Alter immer noch wie 20, halt nur mehr ein bis zwei Stunden pro Tag …

Dass man langsam in die Jahre kommt, erkennt man an einigen untrüglichen Anzeichen, so verwendet man hochprozentigen Alkohol beispielsweise vorwiegend zum Einreiben statt ihn zu trinken. Man findet Komaschlafen wesentlich reizvoller als Komasaufen und falls man wider besseren Wissens wirklich mal wieder über die Stränge geschlagen hat, gibt einem sein Körper am nächsten Tag sehr deutlich zu verstehen, dass man das nie, nie mehr wieder tun sollte. Ganz blöd ist natürlich, wenn man das Gefühl hat, man müsse sich von einer Party erholen, obwohl man auf gar keiner war.

