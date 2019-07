Das Balzverhalten von Männern

Wo Damenwahl herrscht, reißen sich in der Tierwelt die Männchen buchstäblich einen Haxen aus, um die Weibchen zu beeindrucken. Eigentlich gar nicht so viel anders wie bei uns Menschen.

Pfaue präsentieren stolz ihr imposantes Federkleid, Libellen tanzen, Vögel trällern komplizierte Lieder und, und, und … In der Tierwelt gibt es zahlreiche und oft sehr aufwendige Strategien, um eine beziehungsweise mehrere paarungswillige Partnerinnen zu finden. Das meist imposante Gebalze signalisiert den Weibchen, dass sie es mit einer guten Partie zu tun haben. Denn die sind wählerisch und das aus gutem Grund, schließlich soll der zukünftige Nachwuchs über die bestmöglichen Gene verfügen können. Die Männchen dagegen wollen einfach so viele Weibchen wie möglich beglücken. In diesem Punkt ist der Unterschied zu uns Menschen oftmals gar nicht so groß …

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 3. Juli 2019!