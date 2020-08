Das große Bauen geht weiter

Mit Slogans wie „Investieren Sie in einer der schönsten Gegenden der Welt“ oder „Ferienwohnung in Bestlage, die auch noch Einkommen lukrieren kann“ wird versucht, kaufkräftigen Investoren Schladming „schmackhaft“ zu machen. Mit viel Erfolg – wie sich zeigt.

Bauboom ungehalten

Vor allem in Bereichen, in denen man bis vor wenigen Jahren nur vereinzelt Großbau-Projekte entstehen sah, drängeln sie sich nun „Wand an Wand“. Selten sieht man noch ein Stück grüne Wiese und auch Gärten – die gänzlich von der „Bildfläche“ getilgt werden. Neben schmucken Einfamilienhäusern entstehen weiterhin Großbauprojekte für zahlungswillige Anleger. Eines dieser Projekte entsteht nun nahe des städtischen Kindergartens. Informationen zufolge lässt an dieser Stelle ein mit Jahresende altersbedingt ausscheidender Vorstandsvorsitzender eines großen österreichischen Lebensmittelhandels in Kooperation mit einem Partner bauen. Rund 19 Wohnungen – teils mit Gartenfläche – sollen laut den Plänen auf der Website entstehen.

