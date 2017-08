„Das gute Ende kommt“

Zwar sind 2016 um rund drei Prozent weniger Personen aus der Kirche ausgetreten als noch im Vorjahr, doch die Zahl der Gottesdienstbesucher sinkt weiter. Die Gründe dafür sind vielseitig und individuell verschieden.

Ein Problem ist, dass sich viele junge Menschen von den Angeboten der Kirche kaum angesprochen fühlen. Aber auch die Rolle der Frau in der Kirche sorgt immer wieder für Anlass für Kritik. Noch immer ist es für das weibliche Geschlecht nicht möglich, den Beruf der Priesterin auszuüben. Trotzdem ist die Mitarbeit von Frauen in der katholischen Kirche unverzichtbar. Eine, die es wissen muss, ist Petra Rohrer, Pastoralassistentin für den Pfarrverband Irdning-Donnersbach-Donnersbachwald. Seit 2008 kümmert sich die gelernte Industrie-Kauffrau in der Gemeinde um all jene, die ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Die EnnsSeiten haben sie zum Interview gebeten und mit ihr über ihre Aufgaben und über die Institution Kirche gesprochen.

