Das Herz schlägt für die Region

LIEZEN Der Fotowettbewerb und die Verleihung des „Goldenen Herzens“ startet in die nächste Runde. Einsendungen von bewegenden Bildern der Region sowie Nominierungen von potenziellen Preisträgern mit außerordentlichem Sozialengagement werden vom Regionalmanagement Bezirk Liezen (RML) entgegen genommen.

Getreu einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe: „Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll“, haben sich das RML und die Steiermärkische Sparkasse auch im heurigen Jahr das Ziel gesetzt, „Menschen mit Herz“ einen ganz besonderen Preis zu verleihen. Nominiert werden können Bewohner des Bezirks Liezen, die sich durch ihr soziales Engagement, ihre Menschlichkeit und Herzlichkeit auszeichnen. „Täglich zeigen ehrenamtliche Helfer, aber auch Privatpersonen, was wahre Menschlichkeit ist. Sie alle haben ein „goldenes Herz“ und verdienen unseren größten Dank und Respekt“, sagt RML-Geschäftsführer Gernot Jagl. Jeder, der eine Person für ihr außergewöhnliches Sozialengagement nominieren möchte, schickt bis zum 15. September eine E-Mail an rml@rml.at und erzählt, warum gerade dieser Wunschkandidat mit dem „Goldenen Herzen“ ausgezeichnet werden soll.

Fotos zeigen den Bezirk der Vielfalt

Im Vorjahr waren es rund 100 eingereichte Bilder, die die Schönheit der Region widerspiegeln. Die zwölf besten Einsendungen lieferten das Bildmaterial des RML-Jahreskalenders. Das Motto des diesjährigen Fotowettbewerbs trägt den Titel „Der Bezirk Liezen: Das Leben in unserer Heimat, die jeden Herzschlag wert ist!“

„Der Bezirk Liezen kann für sich in Anspruch nehmen, als ‚Bezirk der Vielfalt‘ bezeichnet zu werden. Der Reichtum an unzerstörter, wunderschöner Natur bedeutet für die Bewohner unschätzbare Lebensqualität. Auch auf Gäste aus dem In- und Ausland übt sie einen magischen Reiz aus“, betont Jagl. Und genau diesen magischen Reiz sollen Hobbyfotografen mit ihren Fotos einfangen. Pro Teilnehmer können maximal drei digital übermittelte Bilder eingesendet werden. Der Fotowettbewerb beginnt am 1. Juli und endet am 1. Oktober.

Alexandra Mattarollo