Das Leben ist (k)ein Ponyhof

Wieder nicht im Lotto gewonnen? Während des Urlaubs war das Wetter mies und kaum war er vorbei, lachte die Sonne? Sie gehören zur arbeitenden Mittelschicht, die die überwiegende Zeit des Jahres für das Finanzamt rackert? Sie sind einfach mit der Gesamtsituation unzufrieden, dabei wären Sie doch so gerne glücklich?

Gut, so richtig glücklich ist der Mensch meist nur in Ausnahmesituationen. Frisch Verliebte zum Beispiel schweben auf Wolke sieben, zumindest bis der Alltag sie wieder auf den harten Boden der Realität zurückholt. Wer gerade ein gesundes Baby zur Welt gebracht hat, ist in einem Glücksrausch der Gefühle. Auch ein Lotto-Sechser hat großes Glückspotenzial, die Aussicht, sich in Zukunft alle finanziellen Wünsche erfüllen zu können, macht euphorisch. Doch all das sind keine alltäglichen Ereignisse und so müssen wir alle mit kleineren Glücksmomenten unser Auslangen finden. Doch wie gesagt, es sind „Momente“ und oft sind sie so klein, das wir sie gar nicht als richtige „Glücklichmacher“ empfinden…

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 28. September 2016!