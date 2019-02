Das Nightrace – die ultimative Mega-Ski-Party

SCHLADMING Das 23. Nightrace in Schladming war wieder ein Fest der Superlative, rund 50 000 Fans feierten den überlegenen Sieg von Marcel Hirscher.

Herrliches Wetter und eine wunderschöne Winterlandschaft – in diesem Jahr zeigte sich Schladming von seiner besten Seite. Das wussten auch die Promis zu schätzen, die bereits am Montag beim „Ski for Gold“, dem Charity Race der Sporthilfe, am Zielhang der Planai ihr Können auf Skiern bewiesen. Natürlich nicht auf der für Hobbyskiläufer unfahrbar vereisten Rennpiste, die Tore hatte man wohlweislich etwas abseits gesteckt. Das Gewinnen war für Toni Polster, Vera Russwurm & Co. aber ohnehin nicht so wichtig, im Vordergrund stand der gute Zweck und der Spaß kam bei den Teilnehmern auch nicht zu kurz.

