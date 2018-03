Das „Pürgschachen Moos” im Klassenzimmer

ARDNING Seit wenigen Wochen hat die Volksschule Ardning ein neues Wahrzeichen. Nun kann man gleichsam von einer Sekunde auf die andere vom mitten im Ort gelegenen Schulhaus in das „Pürgschachen Moos“ an der Enns gelangen, ohne auch nur einen einzigen Schritt gehen zu müssen.

Möglich gemacht haben das die Künstlerin Elfriede Lechner aus Aigen im Enns-tal und der Nationalpark Gesäuse. Mit viel Liebe zum Detail und unter Mitwirkung der Schüler zauberte die auch als Rangerin tätige Elfriede Lechner in den vergangenen Wochen ein verblüffend realistisches Bild des „Pürgschachen Mooses“ an die vormals so unscheinbare große weiße Wandfläche. Es war ein Riesenspaß für alle Beteiligten, das Gemälde von Tag zu Tag „wachsen zu sehen“ und all die großen und kleinen Besonderheiten in diesem Bild zu entdecken. Denn zu entdecken und erforschen gibt es eine ganze Menge. Ob Alpen-Apollo-Falter, Libellen oder blaue Moorfrösche, in diesem Bild wimmelt es geradezu vor liebenswerten Details, die es den Kindern der Nationalpark-Partnerschule auf spielerische Weise ermöglichen, die Naturjuwele vor ihrer Haustüre bereits „im Trockenen“ kennenzulernen, bevor es mit ausgebildeten Nationalpark Rangern zu den Exkursionen und Ausflügen in die echte Natur geht. Selbst der Sonnentau, jene Pflanze, die im Wappen der Gemeinde Ardning verewigt ist, findet sich an prominenter Stelle im Wandgemälde wieder.

Wahrzeichen der Schule

„Das Wandbild, das auch in der Ferne die Gesäuseberge erkennen lässt, ist nun zu einem regelrechten Wahrzeichen der Schule geworden und hat bereits viele Dorfbewohner angezogen“, so die Volksschuldirektorin Gisela Remich. Auch die Künstlerin Elfriede Lechner war von dem Projekt begeistert: „Es hat wirklich viel Spaß gemacht, mit den Kindern gemeinsam dieses Bild zu entwickeln. Ich habe sehr viel Herzblut in die Gestaltung gelegt und die Freude, wenn wieder ein paar der versteckten Details entdeckt und lauthals dokumentiert wurden, war eine schöne Bestätigung meiner Arbeit.“