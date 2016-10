Das Sägewerk in meinem Bett

In Millionen von Schlafzimmern ist der nächtliche Lärmpegel an der Grenze der Belastbarkeit. Die Rede ist aber nicht von Verkehrslärm, sondern von dem nervtötenden Sägen jenseits der Besucherritze.

Können Sie sich vorstellen, vom Geräusch eines handelsüblichen Rasenmähers sanft in den Schlaf gewiegt zu werden? Wohl kaum. Dieser erreicht immerhin einen Geräuschpegel von rund 80 Dezibel, was auf Dauer zu gesundheitlichen Langzeitschäden führen kann. Und diese Lautstärke erreicht leider auch so mancher Schnarcher und raubt damit der Partnerin Nacht für Nacht den erholsamen Schlaf. Bei der nächtlichen Geräuschkulisse gibt es übrigens zahlreiche Unterarten, da wird geröchelt, gepfiffen, die Motorsäge ein paar Mal gestartet und dann ein ganzer Bannwald abgesägt oder, eine ziemlich fiese Variante, eine abwechslungsreiche Kombination der eben genannten Geräusche. Und es bleibt oft nicht bei der Lärmbelästigung, schlimm ist es auch, wenn plötzlich Ruhe einkehrt und das Grunzen abrupt verstummt. Bei der Partnerin beginnt ein banges Warten, es könnte ihn ja ein plötzlicher Herztod dahingerafft haben – aber, dem Himmel sei Dank, schon setzt das Schnarchen wieder ein …

Mordphantasien …

Stupsen, zwicken, pfeifen oder dem Schnarchenden die Nase zuhalten, kann vorübergehend Abhilfe schaffen. Allerdings sind diese Pausen oft nur kurz und so könnten sich bei der am Schlaf gehinderten Partnerin, die nachts neben ihrem hauseigenen Sägewerk liegt, schon mal finstere Gedanken einschleichen. Wie etwa, das röchelnde Monster mit einem Kissen zu ersticken oder wenigstens durch einen kräftigen Hieb mit dem Ellbogen in dessen Weichteile den Frust abzubauen. Es ist ja auch durchaus nachvollziehbar, dass durch den dauerhaften Schlafentzug das Nervenkostüm der Partnerin immer dünner wird. Kann sie dann nicht zu Recht mildernde Umstände erwarten?

„Stille Nacht …“

Tatsächlich ist es in der Realität aber so, dass ein Großteil der Partnerinnen von Schnarchern äußerst duldsam mit den nächtlichen Störgeräuschen umgeht. Und das, obwohl laut internationaler Studien der Schlafverlust pro Jahr immerhin einige Tage ausmachen kann. Aber den Schnarcher aufzuwecken, kommt bei den meisten Frauen nicht in Frage, höchstens mal ein leichter Stups, damit er sich zur Seite dreht. Auch verlassen die Wenigsten den Ort des Schreckens und flüchten auf die Couch ins Wohnzimmer. Dabei wären getrennte Schlafzimmer durchaus eine vernünftige Möglichkeit, das Problem in den Griff zu bekommen. Aus historischer Sicht ist der gemeinsame Schlaf im Ehebett ohnehin eine relativ neue Sache, in Mode kam das erst Anfang des 19. Jahrhunderts. So gesehen, ist das also kein naturgegebenes Schicksal. Wer das aber nicht möchte oder nicht über die entsprechenden Räumlichkeiten verfügt, kann immer noch zu speziellen Schlaf-Ohrstöpseln greifen.

Frauen „schnurren“

Frauen schnarchen nicht. Naja, zumindest nicht, wenn man sie gerade kennen und lieben gelernt hat. Und auch, wenn sich dies im Laufe der Jahre ändern sollte, Männer schlafen schnell ein, haben einen äußerst tiefen Schlaf und wissen daher oft gar nicht, dass sie eine Schnarcherin im Bett haben. Und das ist auch gut so, meint …

Eure Ennstalerin