In den Skigebieten der Region geht es rund: Vorbereitungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren und vielerorts sind neue Investitionen und Bauprojekte geplant. Das Snow Space Salzburg zieht nach – mit mehr als 300 Beschäftigten im Jahresschnitt zählt das Skigebiet zu den größten Arbeitgebern im Pongau.

Nach der Fusion im vergangenen Jahr geht das Skigebiet Snow Space Salzburg mit einer Rekordzahl von mehr als 300 Beschäftigten im Ganzjahresdurchschnitt in die Saison 2018/19. Damit durchbricht eines der größten Skigebiete in Salzburg mit 45 modernen Seilbahnanlagen in Flachau, Wagrain und St. Johann eine Schallmauer. Der Höchststand an Personal wird im Februar 2019 mit rund 430 Beschäftigten erwartet. Dabei kommt der größte Teil aus dem Pongau. Zudem werden insgesamt mehr als 25 verschiedene Berufe angeboten. Damit ist das Snow Space Salzburg einer der größten Arbeitgeber in der Region. Für den Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Hettegger eine logische Entwicklung: „Die technischen Anlagen werden immer komplexer, die Dienstleistungen für unsere Kunden immer umfangreicher. Entsprechend mehr Personal benötigen wir.“

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 24. Oktober 2018!