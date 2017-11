Das Ticken der inneren Uhr

Wäre es nicht viel sinnvoller, die Uhr am Montagvormittag zurückzustellen anstatt mitten in der Nacht am Wochenende?

Inzwischen haben wir uns alle schon wieder an die Winterzeit gewöhnt, die geschenkte Stunde am vergangenen Wochenende ist Schnee von gestern. Seit 1979 wird in Österreich zwei Mal im Jahr an der Uhr gedreht und trotz einiger kritischer Stimmen hat nur ein Fünftel der Bevölkerung ernsthafte Einwände gegen die Sommerzeit. Eingeführt wurde sie wegen der damaligen Ölkrise. Man hoffte, dadurch weniger Energie zu verbrauchen. Diese Hoffnung hat sich zwar nicht erfüllt, trotzdem wird an der Zeitumstellung festgehalten, die umgangssprachlich auch der „Mini-Jetlag der kleinen Leute“ genannt wird. Denn angeblich macht es dem Organismus durchaus zu schaffen, wenn die Nachtruhe mal früher und mal später zu Ende ist, zumindest wird das von einigen Skeptikern behauptet. Aber ist denn diese Zeitumstellung wirklich so schlimm? Laut Dieter Kunz von der Schlafmedizin-Abteilung des Berliner St.-Hedwig-Krankenhauses fällt uns diese leichter, als viele glauben, viel schlimmer wären Langstreckenflüge oder Schichtarbeit. Wer von der Umstellung auf die Winterzeit wenig profitiert, sind die Frühaufsteher. Allerdings machen sie den kleineren Teil der Bevölkerung an, die Mehrheit gehört eher dem Typ Langschläfer an.

