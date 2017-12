Das Tourismusjahr 2017 in Schladming

SCHLADMING Mit dem Einlangen der Ankunfts- und Nächtigungszahlen von Oktober liegt die Gesamtstatistik für das Tourismusjahr 2017 vor, welche sowohl bei Ankünften und Nächtigungen den positiven Trend in Schladming, Rohrmoos und Pichl fortsetzt.

Im Tourismusjahr 2017 (November 2016 bis Oktober 2017) konnten die Beherberger in der Gemeinde Schladming insgesamt 1 669 868 Nächtigungen verzeichnen – ein Plus von 2,1 % gegenüber 2016. Erzielt wurde dieses Plus mit insgesamt 416 471 Gästeankünften

(+ 1,39 %). Beide Zahlen stellen neue Höchstwerte dar. Im Winter 2016/17 konnte mit 973 361 Nächten (+/- 0 %) das Vorjahresergebnis bestätigt werden – das Knacken der Marke von 1 Million Nächtigungen ist wohl nur eine Frage der Zeit. Weiter stark zulegen konnte die Sommersaison mit insgesamt 696 507 (+ 5,2 %) Nächtigungen. Inzwischen kommen bereits 44,8 % der Gäste im Sommer nach Schladming, Rohrmoos und Pichl und sind für 41,7 % der Gesamtnächtigungen verantwortlich. Der August ist mit 227 837 Nächtigungen und 56 506 Ankünften der drittstärkste Monat des Jahres. Durch die Sommercard und weitere begrüßenswerte Maßnahmen zur Saisonverlängerung verbringen 84 417 Gäste mit 287 968 Nächtigungen (+ 4,3 %) im Mai, Juni, September und Oktober ihren Urlaub in Schladming. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei vier Tagen. Die Auslastung konnte um 2 % auf ca. 38 % gesteigert werden, bietet aber im Winterhalbjahr (43,9 %) wie auch im Sommer

(32,3 %) noch Spielraum nach oben.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 6. Dezember 2017!