„Das Überleben war oft a knappe Sach“

Der Abenteurer Helmut Pichler tourt mit seinem aktuellen Vortrag „Steinzeit – Expedition Neuguinea“ derzeit wieder durch die Region. In seinem neuesten Bild- und Filmabenteuer erzählt er in seinem einzigartigen Stil – begleitet durch beeindruckende Fotos und Filmszenen – von Naturvölkern, ihrem Überleben im Dschungel und urzeitlichen Tieren. Am Dienstag machte er im Veranstaltungszentrum in Ramsau am Dachstein Station und wir baten ihn zum Interview.

Helmut, du stammst aus Gosau und bist laut eigenen Aussagen ein sehr heimatverbundener Mensch – was zieht dich trotzdem immer wieder in die Welt hinaus?

Der Antrieb ist, ich möchte immer wieder andere Kulturen und Leute kennenlernen. Mir wird auf meinen Reisen auch immer wieder bewusst, bei uns in Österreich wird sehr viel gejammert. Dort treffe ich auf Leute, die haben kein Bett, nichts Gescheites zum Essen, kein Gewand – aber ein lachendes Gesicht. Ich möchte den Leuten in der Heimat bewusst machen, uns geht es nicht so schlecht, wir sollten das Leben mehr positiv sehen. Und ich bin auch dafür, dass man die Menschen in den entlegenen Gegenden der Welt so weiterleben lassen sollte wie bisher.

Seit 33 Jahren bist du auf der ganzen Welt unterwegs, wie hat das begonnen?

Mit 22 Jahren habe ich mir gedacht, Österreich, das Salzkammergut und das Ennstal können nicht alles auf der Welt sein. Ich wollte weg, habe mit Australien begonnen und dann wollte ich immer mehr. Das ist wie bei einem Bergsteiger, auch der braucht stets neue Herausforderungen. Es kamen Afrika, Asien, Afghanistan, die Arktis und jetzt die Steinzeit. Mir taugt das, ich möchte etwas erleben und etwas vermitteln – das ist mein Leben.

Du warst in rund 150 Ländern der Welt – das ist eine sehr beeindruckende Zahl.

Das ergibt sich einfach so. Auf meinen Reisen komme ich meist durch mehrere Länder – ich zähle jetzt gar mehr mit. Aber langsam gehen mir die Ziele aus …

Du hast den Dschungel, Wüsten, Arktis und Antarktis und auch Kriegsgebiete bereist. Wie gefährlich sind deine Reisen, wie oft hattest du bereits ernsthaft Angst um dein Leben?

Die Kriegsgebiete interessieren mich derzeit nicht, weil ich noch gerne weiterleben möchte. Ich habe auf meinen Reisen oft sehr viel Glück gehabt, oft war es sehr knapp, dass ich gewisse Situationen heil überlebt habe. Hätte ich Pech gehabt, würde ich nicht mehr hier stehen. Es ist ein Risiko, das ich eingehe und ich muss davon überzeugt sein, dass ich es schaffe.

Dein aktueller Vortrag berichtet unter anderem von entlegenen Regionen Neuguineas, wo du bei Naturvölkern warst.

Was ich auf dieser Reise erlebt und gefilmt habe, ist etwas ganz Besonderes. Ich habe nicht gewusst, dass es so etwas heute noch gibt und hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, wohl auch nicht geglaubt – Gebiete, wo Menschen wie in der Steinzeit leben. Die haben noch keinen Weißen gesehen, sind mit der Zivilisation noch nie in Berührung gekommen, kennen keinen Kochtopf oder Teller und ihr Werkzeug ist aus Bambus und Stein.

Einzigartig!

Edith Steiner