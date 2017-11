Das Unterricht der Zukunft

GRÖBMING Als eine von nur zwölf Schulen österreichweit bekam die Volksschule Gröbming das Lego Ecuation Projekt bewilligt, bei dem die Schüler neben der Arbeit mit Tablets auch einfaches Programmieren erlernen. „Der gezielte Einsatz des Lego Education Materials spricht unterschiedliche Lerntypen an. So entstehen viele Möglichkeiten, den Zugang zu technischer und digitaler Bildung durch verschiedene Unterrichtsmethoden anzubieten“, freut sich Leiterin Daniela Warter.

Ziel ist es, das Lego Education Material in allen Klassen in weiterer Folge auch im sprachlichen Bereich zu implementieren.

Guter Unterricht durch gezielte Förderung

In der Volksschule treffen in den einzelnen Klassen unterschiedliche Kinder mit besonderen Begabungen und Bedürfnissen aufeinander. Manche können der Unterrichtssprache aufgrund einer anderen Muttersprache nur schwer folgen und auch verhaltenskreative Schüler benötigen viel Verständnis. „In einer inklusiven Schule sind die Interessen und Begabungen weit gefächert. Deshalb ist es so wichtig, den Kindern verschiedene Motivationspunkte, Methoden und Materialvielfalt anzubieten. Nur so kann ein guter Unterricht gelingen“, zeigt sich die Direktorin überzeugt. Mit den Unterrichtsmaterialien können technische Bildung, digitale und auch mathematische Kompetenzen gezielt vertieft und gefestigt werden. Gearbeitet wird hierbei mit zahlreichen Lego Education Bausätzen. Damit entstehen Bauwerke, die über eine Software zum Leben erweckt werden. Und das Gleiche funktioniert auch mit aufgeschriebenen Geschichten.

Lernprogramm fördert selbstständiges Denken

„Das Lernmaterial bietet den Kindern die Möglichkeit, abstrakte Lerninhalte greifbar zu machen, fördert selbstständiges Denken, stärkt das Selbstbewusstsein und trägt somit zur Persönlichkeitsentwicklung bei“, erklärt Warter. Die Kinder lernen dabei unter anderem auch in der Gruppe zu arbeiten, gemeinsam Konflikte zu lösen, einander zu helfen und zu unterstützen und miteinander zu kommunizieren.

Durch die Ausstattung aller Klassenräume mit Smartboards, Laptops und Tablets legte die Marktgemeinde Gröbming bereits vor fünf Jahren den Grundstein für eine moderne Schule und innovatives Lernen.