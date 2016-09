Das war der Aicher Kirtag 2016

AICH Ein großes Käfer & Bullitreffen, eine Alttraktorentrophy, die Präsentation von altem, traditionellem Handwerk, kreative Hobbykünstler und ihre Produkte, viele Musikgruppen und, und, und … Die Veranstalter boten am Wochenende ein riesiges und buntes Programm um den Aicher Kirtag.

Schon am Freitag trafen die ersten alten Käfer und VW-Busse ein und starteten am Nachmittag zur Bergwertung, das Ziel war der Steirische Bodensee mit anschließender Siegerehrung im Seewigtal Stüberl. Währenddessen wurden in Aich die umfangreichen Vorbereitungen für die Kirtagsgaudi am Samstag getroffen, es wurde dekoriert, die Bühne und die Stände aufgebaut und die Getränke zur Bewirtung geliefert…

