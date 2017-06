Das war Rock the Roof 2017

SCHLADMING Heiß ging es her bei der schon legendären Biker-Sommerparty, die von 21. bis 25. Juni bereits zum sechsten Mal ausgetragen wurde und mittlerweile über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist.

Vier Tage lang war in der ganzen Region fetter Harley-Sound zu hören, unzählige Biker nahmen bei fast tropischen Temperaturen an den Ausfahrten durch die Region teil. Als eines der vielen Highlights bekamen sie in Niederöblarn eine tolle Flugshow geboten, bei der auch ein Fallschirmsprung verlost wurde. Von Gewittern blieben die Biker auf den geführten Ausfahrten verschont, ein Sprung in den Aicher Badesee brachte wohltuende Abkühlung.

