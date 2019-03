LIEZEN Von 28. März bis 10. April finden in der Steiermark die Arbeiterkammerwahlen statt. Diese werfen nun ihre Schatten voraus. Die Arbeiterkammer lud zu einer Informationsveranstaltung, Franz Gosch (FCG) zu einer Pressekonferenz.

Die Arbeiterkammer ist die offizielle Stimme der 3,6 Millionen Arbeitnehmer in Österreich. In jedem Bundesland gibt es ein „Arbeitnehmerparlament“ – die sogenannte Vollversammlung. Diese wird alle fünf Jahre neu gewählt, um die politische Richtung der Arbeiterkammer zu bestimmen. In sieben Bundesländern (darunter auch die Steiermark) hält die FSG die absolute Mehrheit. In Tirol und Vorarlberg die FCG/ÖAAB.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 27. Februar 2019!