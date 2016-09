Der Almsommer ist zu Ende

Die Viehbergalm im Gemeindegebiet Gröbming liegt auf 1445 Metern Seehöhe und erstreckt sich auf rund 1000 Hektar, das meiste davon ist Weidefläche. Hinweise auf eine Almbewirtschaftung finden sich früh in der Geschichte, bereits im 7. Jahrhundert, als die Täler des Ennstals noch versumpft und vermurt waren, dürfte damit begonnen worden sein. Die ersten urkundlichen Erwähnungen stammen aus dem Jahr 1468, als an den Pfleger der Herrschaft Wolkenstein die „Bergmiethe“ verliehen wurde. 1864 wurde im Servitutsakt das Auftriebsrecht für 214 Rinder und 32 Schweine festgesetzt…

