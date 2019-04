Der April ist ein Blender

Wussten Sie, dass man mit Schokoladeneis abnehmen kann, vorausgesetzt, man isst diese Köstlichkeit erst nach 18 Uhr? Oder dass mit den selbstfahrenden Autos von Google bereits erfolgreich Stock-Car-Rennen durchgeführt werden? Bei diesen Schlagzeilen handelt es sich allerdings nur um Scherze, mit denen arglose Menschen in den April geschickt wurden.

Warum am 1. April Menschen mit glaubhaft klingenden, aber nur erfundenen Storys in die Irre geführt und mit dem Ruf „April, April“ über den Schabernack aufgeklärt werden, weiß keiner so genau. Es gibt diesen Brauch aber schon sehr lange. Bereits 1616 war die Redensart „jemanden in den April schicken“ in Bayern bekannt und mit Auswanderern dürfte dieser Brauch nach Nordamerika gelangt sein.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 3. April 2019!