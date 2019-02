Der bisherige Wochenend-Bereitschaftsdienst wird aufgelassen

STEIERMARK Im April wird der Ärzte-Bereitschaftsdienst neu geregelt: Kürzere Dienste, weniger Sprengel und damit größere Gebiete für freiwillige Ärzte. Ein Gesundheitstelefon soll rund um die Uhr erreichbar sein. Der Schladminger Arzt Klaus Karrer sieht keinerlei Verbesserungen.

Wo wenden sich Kranke in der Steiermark hin, wenn es ihnen nicht gut geht? Derzeit (während der Ordinationszeiten) in erster Linie an ihre Hausärzte, an die Krankenhausärzte oder in Akutfällen an den Rettungsdienst. An den Wochenenden, Feiertagen und in der Nacht gibt es noch dazu Bereitschaftsdienste, die sich die niedergelassenen Ärzte der 92 Sprengel teilen.

