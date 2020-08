Der Chiemsee ist eine Reise wert

Der Chiemsee ist der größte See in Bayern und liegt in der Region Chiemgau, welche durch die besondere Lage zwischen Salzburg und München sehr interessant für einen Urlaub ist. Hier hat man nämlich alles, was das Herz begehrt:

Eine wunderschöne Bergwelt, sanfte Hügel, grüne Wiesen und einige Seen mit kristallklarem Wasser. Neben familienfreundlichen Touren, Radausflügen, einen Schlossbesuch oder einer Bootsfahrt über das sogenannte Bayerische Meer inklusive einem Inselbesuch, hat die Region gutes Essen, tolles selbstgebrautes Bier und äußerst freundliche Menschen zu bieten. Warum der Chiemsee für mich immer eine Reise wert ist?

Das allererste Mal bin ich in Übersee am Chiemsee gestrandet. Dieser kleine Badeort mit einer richtig lässigen Beach Bar inklusive Sandstrand und Cocktails ist von Salzburg Stadt aus in knapp 40 Minuten über die Autobahn A8 erreichbar. Es war eher ein zufälliges Kennenlernen – dennoch blieb mir der See und die köstlichen Getränke äußerst positiv in Erinnerung.

