Der Fiaker Schorsch in „Alt-Filzmoos“

Er erzählt von der schwarzen Madonna der Alpen und beschreibt das blau-grüne Wasser des Almsees wie kein anderer: Der Fiaker Schorsch, ein Redner und Querdenker, der während der Kutschenfahrten die Welt auf den Kopf stellt und dabei zum Jodeln und Philosophieren anregt

In einem rustikalen Wirtshaus, das sich unmittelbar am Filzmooser Dorfplatz befindet, scheint die Zeit auf erfreuliche Art stehengeblieben zu sein: Als „Alt-Filzmoos“ bezeichnet, ist das Fiakerstüberl im alten Bauernhaus mit einem riesigen Streichelzoo vor der Tür genauso legendär wie der Besitzer selbst. Hier trifft urige Gemütlichkeit auf Naturverbundenheit und Bodenständigkeit. Und wer „Alt-Filzmoos“ betritt, der trifft bestimmt auf das Filzmooser Urgestein: Georg Vierthaler – alias Fiaker Schorsch, dem Besitzer des kleinen Reichs, der meint: „So wie es einmal war, wird’s nie mehr sein. Willst du es nochmal erleben, tauche in meine Welt ein.“ Georg ist vielen in der Umgebung ein Begriff und Gäste als auch Einheimische schätzen seine philosophischen Sprüche, Weisheiten, Ratschläge oder aber auch Witze und Lieder. Natürlich gibt er auch gerne den ein oder anderen Jodler während einer Kutschenfahrt oder nach einem kurzem Plausch auf seinem Hof zum Besten. Neben einer weltoffenen Einstellung ist dem Fiaker die Natur und ganz besonders auch die Tierwelt wichtig. Am Bauernhof und im Streichelzoo wird das jedem ganz schnell klar. Besonders die Kinder freuen sich über Hühner, Hasen, Ziegen, Enten und Katzen, die den Besuchern Gesellschaft leisten. Nicht zu vergessen sind natürlich die edlen Tigerpferde am Hof.

