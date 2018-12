Der gar nicht so kleine Unterschied

Mir wurde kürzlich vorgeworfen, ich sei in diesem Jahr den Männern gegenüber ziemlich ungerecht gewesen. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, denn schließlich finde ich den Großteil der Männer schwer in Ordnung.

Es gibt viele tolle Männer, bei ihnen ist der Fußboden durchaus kein begehbarer Kleiderschrank und sie suchen das Essen auch nicht im Kühlschrank, sondern im Kochbuch oder auf den unzähligen Rezeptseiten im Internet. Und sie schaffen es dank der Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf YouTube, optisch und geschmacklich einwandfreie Gerichte auf den Tisch zu zaubern – schließlich wissen die Männer von heute, dass kochen ziemlich unwiderstehlich macht. Sie kümmern sich um den Nachwuchs, sind eine große Hilfe im Haushalt und wenn etwas kaputt geht, reparieren sie es umgehend. Naja, zumindest zeitnah. Und wenn ihnen ihre Liebste von Problemen erzählt, bieten sie ihr keine Lösung an, sondern hören geduldig zu, pflichten ihr bei und am Ende, wenn die Partnerin ihr ganzes Herz ausgeschüttet hat, streifen sie ihr zärtlich eine Strähne aus dem Gesicht, schauen ihr tief in die Augen und küssen sie. Wohl wissend, dass in dieser Situation Worte ohnehin nicht weiterhelfen. Außerdem sind sie auch großartige Liebhaber und last, but not least: Sie sind treu. Keine Frage, es gibt Männer, die all diese Eigenschaften haben. Oder zumindest einige davon.

