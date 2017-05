Der Geheimcode der Blumen

„Lasst Blumen sprechen“ ist mehr als eine Redewendung. Die symbolische Bedeutung von Blumen ging in manchen Ländern soweit, dass ein regelrechter „Blumencode“ entstand.

Jemandem unverblümt die Wahrheit zu sagen bedeutet, Kritik offen auszusprechen, etwas durch die Blume sagen, ist zumindest ein bisschen diplomatischer. In alten Zeiten hatten Blumen eine symbolische Bedeutung, man drückte mit Blumen Gedanken und Empfindungen aus, die nicht offen in Worte gefasst werden konnten. Die Schriftstellerin Lady Mary Wortley Montague, die viele Jahre in der Türkei lebte, berichtete Anfang des 18. Jahrhunderts von einem ausgeklügelten System von Bedeutungen der einzelnen Blüten im osmanischen Reich. Im viktorianischen Europa wurde dieser Blumencode nur zu gerne übernommen, gerade bei jungen Liebenden wurde diese Art der nonverbalen Kommunikation sehr beliebt und ein umfangreiches Zeichensystem entwickelte sich. Mit einem komplizierten Mix verschiedener Blütenarten konnten detaillierte Nachrichten übermittelt und Empfindungen ausgedrückt werden. Jede Blume, ihre Farbe, ihr Alter, die Anzahl und die Form der Schleife, sogar die Art und Weise, wie die Blumen gehalten wurden, hatten eine geheime Aussage. Allerdings gab es verschiedene Codes und so konnte es damals wohl öfters auch zu Missverständnissen kommen.

