Der neue Mamiladen verzeichnet erfolgreiche Eröffnungswochen

ALTENMARKT Geschäft für Mamis und Kinder begeistert die ersten Besucher.

Seit ein paar Wochen gibt es an der Unteren Marktstraße in Altenmarkt ein ganz besonderes Geschäft: Mit dem Mamiladen haben sich Doris Kocher und Tina Kirchner gemeinsam mit ihrer Mutter Simone Neumayer einen großen Wunsch erfüllt. Im liebevoll eingerichteten Geschäft finden Schwangere sowie Frauen, die bereits Mütter sind, alles, was das Herz begehrt. Egal, ob es Kunden um die Schwangerschaft selbst oder die erste Zeit mit dem Kind geht, um ein Geschenk für ein Neugeborenes oder Einrichtungsgegenstände – im Mamiladen wird man bestimmt fündig. Manuela Kaswurm aus Radstadt: „Ich war vom Mamiladen einfach nur begeistert. Der Laden punktet mit den tollen Spielsachen und Kleidung, die mit sehr viel Liebe zum Detail präsentiert wird. Ich als Mami fühle mich durch das Know-how und die Erfahrung der Besitzerinnen sehr gut beraten. Überzeugt hat mich außerdem die großzügige Spielecke für die Kleinen, damit Mamis in Ruhe stöbern können. Ich freue mich schon sehr auf die geplanten Mutter-Kind-Treffs im Mamiladen.”

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 5. April 2017!