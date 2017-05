Der Secondhand-Mann – die bessere Wahl?

Männer aus zweiter Hand – das klingt auf den ersten Blick ziemlich provokativ. Doch es ist nun mal eine Tatsache, dass die meisten Männer über 35 bereits eine Dauerbeziehung hinter sich haben.

Nicht falsch verstehen – bei Männern mittleren Alters ist unter einer Dauerbeziehung mit einer Frau nicht deren jahrzehntelange Wohngemeinschaft mit Mutti gemeint. Obwohl hier grundsätzlich eine sehr ähnliche Ausgangslage vorliegt, ist es doch ein ganz anderes Thema.

Der typische Secondhand-Mann hat bereits eine längere partnerschaftliche Beziehung oder Ehe hinter sich, beziehungsweise ist noch verheiratet und quasi am Sprung in eine neue Beziehung. Er hat bereits am eigenen Leib die Versuche einer Partnerin erlebt, die ihn zu einem aufmerksameren, gesünder lebenden, sportlicheren, unternehmungslustigeren und besser angezogenen Mann machen wollte. Mit dem Erfolg, dass er die Nörgelei irgendwann satt hatte und die Beziehung beendete. Oder, die weitaus realistischere Variante, dass er sich in eine Affäre flüchtete, wo er so angehimmelt wurde, wie er eben war und der Schlussstrich erst gezogen wurde, als sein Seitensprung aufgeflogen ist.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 31. Mai 2017!