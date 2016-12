Der traditionelle Sprung übers Arschleder

SCHLADMING Die Schladminger Höhlenforscher bewahren nicht nur die Bergwerkstollen aus dem Mittelalter im Obertal vor dem Verfall, sie beleben auch das bergmännische Brauchtum in unserer Region wieder zum Leben. Was der „Ledersprung“ bedeutet und wie die Verbindung der Höhlenforscher mit der Bergmannstradition zustande kommt, erklärte Toni Streicher.

„Der Ledersprung ist ein Brauch der Bergleute, mit dem man in den Stand eines Bergmannes springt und der aus der uralten Bergmannskultur entstanden ist. Nach der Einführung der Barbarafeier alljährlich am ersten Adventsonntag haben wir nun diesen Brauch wieder aufgenommen. Obwohl wir keine studierten und ausgebildeten Montanisten oder Bergleute sind wie etwa in Leoben, wo jedes Jahr der Ledersprung zelebriert wird, sondern das in unserer Freizeit betreiben. Doch in der Kultur der Bergmannsleute ist es auch möglich, in den Ehrenknappenstand zu springen. Bei unserer diesjährigen Barbarafeier haben nach der Andacht im Karner der Annakapelle elf unserer Mitglieder beim Gasthof Feichter ihren Ledersprung durchgeführt. Dazu muss man auf ein Fass Bier steigen, zwei ausgebildete Bergleute halten das Arschleder, das Schutzleder der Bergleute fürs Gesäß, dann wird nach Namen, Herkunft, Stand bzw. Beruf gefragt und ein Wahlspruch gesagt. Danach fordert ein Bergmann den Kandidaten auf „So spring in deinen Stand und halt‘ ihn stets in Ehren!“ Danach trinkt der Kandidat das Glas Bier in einem Zug aus und springt. Und mit unserem neuen „Schladminger Bergkittel“, ein Ausgehrock mit historischem Bezug, haben wir jetzt auch ein entsprechendes Outfit, worauf wir sehr stolz sind.“

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 14. Dezember 2016!