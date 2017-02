Der Trend zum Elektro-Auto in der Region

ENNSPONGAU Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen ganz klar: Elektro-Autos sind voll im Kommen!

Eine aktuelle VCÖ-Analyse sorgte kürzlich für Aufsehen: Das Bundesland Salzburg liegt im österreichweiten Vergleich auf Rang zwei, wenn es um Neuzulassungen von Elektro-Autos geht. Insgesamt 401 Elektro-Autos wurden 2016 in Salzburg neu zugelassen – doppelt so viele wie im Jahr 2015! Nur Vorarlberg hatte im vergangenen Jahr als Spitzenreiter in Österreich mehr Elektro-Auto-Neuzulassungen. Der VCÖ, eine österreichische Organisation, die sich für ökologisch verträgliche, sozial gerechte und ökonomisch effiziente Mobilität einsetzt, liefert gerade für den Ennspongau ganz besonders interessante Zahlen. 2016 wurden in diesem Teil Salzburgs insgesamt 57 Autos mit Elektro-Motor neu zugelassen. Nirgendwo sonst im Bundesland gab es so viele Elektro-Auto-Neuzulassungen. Der Pongau trägt also sehr viel zum zweiten Platz Salzburgs im Gesamt-Ranking bei. Landesweit betrachtet hat sich die Zahl an Elektro-Autos im Vorjahr mehr als verdoppelt.

