Der Wald im Klimawandel

Ein gesunder Wald bietet nicht nur den Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere, er schützt auch vor Naturgefahren, sorgt für saubere Luft sowie Wasser und liefert zudem den Rohstoff Holz. Der Wald ist Arbeitsplatz für viele Menschen und vor allem auch ein Ort der Erholung.

In Österreich tragen rund 145 000 Waldbesitzer dafür Sorge, dass diese vielfältigen Aufgaben im Rahmen der forstgesetzlichen Vorgaben und damit im Sinne einer umfassend verstandenen Nachhaltigkeit erbracht werden. Doch nun stehen wir vor großen Veränderungen, denn seit Jahren verändert sich das globale Klima – verursacht durch den Menschen und den hohen Ausstoß von klimaerwärmenden Treib-hausgasen. Österreich, damit auch das Ennstal, ist als Alpenland stärker betroffen als der europäische Durchschnitt. In den letzten 200 Jahren ist hier die Temperatur um zwei Grad angestiegen, bis 2050 könnte es laut Experten um weitere 1,4 Grad wärmer werden. Eine Entwicklung, die vor allem auch den Wald und die Waldbesitzer vor neue Herausforderungen stellen wird.

Waldökosysteme sind sehr langlebig, Bäume entwickeln sich nur langsam und können daher nicht kurzfristig auf Änderungen ihrer Umwelt reagieren. Das bedeutet, dass sie der Temperaturanstieg besonders trifft. Extreme Wetterereignisse wie Hitzeperioden oder hohe Niederschlagsmengen, wie sie in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen sind, haben zwei Veränderungen zur Folge. Experten gehen davon aus, dass sich etwa Buchen, Eichen und Fichten in höheren Lagen ansiedeln werden. Das bedeutet, dass in vielen Bergwäldern die Produktivität ansteigen wird. In niedrigeren Lagen ist jedoch damit zu rechnen, dass, bedingt durch Trockenperioden, aber auch durch Schädlinge, die durch den Temperaturanstieg verbesserte Bedingungen vorfinden, die Produktivität herabgesetzt wird. Hier ist vor allem die Fichte betroffen, denn durch die Erwärmung und der zugleich abnehmenden Feuchtigkeit findet sie keine guten Wuchsbedingungen vor.

Durch die Starkniederschläge und Sturmereignisse wird sich außerdem die Zusammensetzung der Baumarten grundlegend verändern.

Wald ist Teil der Lösung

Doch der Wald ist nicht nur Leidtragender des Klimawandels, sondern vielmehr auch Teil der Lösung im Kampf gegen die Treibhausgase. Der Waldboden und der Wald, die Biomasse, sind der größte Kohlenstoffspeicher in Österreich, denn die Bäume entziehen durch ihr Wachstum der Atmosphäre das klimaschädliche Co 2 und lagern es in Form von Kohlenstoff im Holz. Erst wenn das Holz altersbedingt verbrannt wird oder vermodert, gelangt das Co 2 wieder in die Atmosphäre. Gleichzeitig wird durch die Abholzung auch wieder Platz für junge Bäume geschaffen, die wiederum Kohlenstoff absorbieren. Holz kann aber auch andere Bau- und Brennstoffe ersetzen. Die Emissionen bei der Herstellung, Nutzung und Entsorgung sind bei Holzmaterialien weitaus niedriger wie etwa bei Beton und Stahl. Durch all diese Faktoren tragen Bäume erheblich zum Klimaschutz bei.

Konkrete Handlungsempfehlungen

Das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) hat es sich mit dem Projekt „Wald im Klimawandel“ zur Aufgabe gemacht, Waldbesitzern mit Informationen und konkreten Handlungsempfehlungen zu helfen, damit diese auf die zukünftigen Herausforderungen reagieren können. So gilt es, Bodenverdichtung durch schwere Erntegeräte zu verhindern und bei der Bewirtschaftung einen schonenden Umgang mit Baumwurzeln zu pflegen. Waldbesitzer sollten sich aber auch mit der Frage über den Schutz vor Wildschäden auseinandersetzen. Eckpfeiler einer nachhaltigen Wald-bewirtschaftung schließen außerdem die Orientierung an der natürlichen Waldgesellschaft bei der Baumartenwahl, das richtige Pflanzverfahren sowie Naturverjüngung, wo möglich und sinnvoll, mit ein.

Bei letzteren versteht man den Aufbau der nächsten Baumgeneration auf Basis lokal vorkommender Sämlinge. Der Altbestand sollte dabei an künftige Klimabedingungen angepasst sein und nur wenig „Schadholz“ aufweisen. Naturverjüngung macht nur dann einen Sinn, wenn sie auch mit einer Aufforstung kombiniert wird.

Pflege des Waldes

Auch die Pflege des Waldes ist von großer Wichtigkeit, hierbei muss man auf die Stabilität bestehender Waldflächen besonders achten. Experten raten: „Weniger ist mehr“, denn für ihr Wachstum brauchen Bäume Platz, ansonsten sterben sie wegen des Konkurrenzdrucks ab. Weniger Bäume bedeutet, dass sich stabile Einzelbäume mit einem starken Wurzelsystem und einem dicken Stamm entwickeln können, dadurch können diese Bäume bei einem Sturm nicht so leicht umgeworfen werden. Auch das Kronendach sollte nicht allzu dicht werden, damit eine ausreichende Menge an Wasser auf den Boden gelangen kann und so für die richtige Menge an Feuchtigkeit sorgt. Auch das herabfallende Licht wirkt sich positiv auf die Vegetation der Bodenschicht aus.

KLAR!

„Anpassung muss regional passieren“, zeigen sich Natalie und Wolfgang Prüggler von der MOOSMOAR Energies OG überzeugt. Sie haben sich die Umsetzung innovativer Projekte im Bereich „Erneuerbare Energie und Energiesystemgestaltung“ zur Aufgabe gemacht und gemeinsam mit sechs Enns-taler Gemeinden und der Energieagentur Steiermark Nord GmbH die Initiative KLAR! Zukunftsregion Ennstal ins Leben gerufen. Zur KLAR! (Klimawandel Anpassungsmodell Region) zählen die Gemeinden Öblarn, Michaelerberg-Pruggern, Sölk, Stainach-Pürgg, Irdning-Donnersbachtal sowie Aigen im Ennstal. „Wir planen mit den KLAR! Gemeinden verschiedene Aktivitäten, unter anderem in Kooperation mit dem Bundesforschungszentrum für Wald, der Landwirtschaftskammer im Bezirk Liezen und den Waldbesitzern sowie Genossenschaften der Region. Wichtig ist es vor allem auch, die kleinen Waldbesitzer zu informieren“, erklärt die geschäftsführende Gesellschafterin. Angedacht sind neben diversen Informationsveranstaltungen auch Demowälder in Kooperation mit heimischen Waldbesitzern und dem Tourismus zu gestalten, um hier Exkursionen in Kooperation mit Experten anzubieten. Das ließe sich auch gut mit neuen klimawandelangepassten Tourismuskonzepten verknüpfen. „Infokarten mit Ampelfarben, an denen man erkennt, in welcher Zone sich mein Wald befindet und welche klimabedingten Herausforderungen auf mich in den nächsten Jahren zukommen werden, könnten eine weitere Maßnahme sein“, so Prüggler.

Regulierungsmechanismen stützen

Es gilt bereits als sicher, dass unser zukünftiger Wald anders als der heutige aussehen wird und er sich an die klimatischen Bedingungen anpassen muss. Besitzer sollten daher die Regulierungsmechanismen des Waldes unterstützen, indem sie Baumarten an jenen Standorten pflanzen, an denen sie auch zukünftig wachsen können.

Entscheidend ist auch die genetische Herkunft der Forstpflanzen, denn diese sichert die Stabilität des Waldes in der Zukunft. Bei der Aufforstung gilt, je höher die Lage, desto mehr Nadelholz ist möglich. In tieferer und mittlerer Höhe raten Experten dazu, auf Laubhölzer wie Eiche oder Buche zu setzen. Bei Trockenheit hat sich außerdem die aus Nordamerika stammende Douglasie bewährt.

Machen Sie den Wald klimafit! Holen Sie sich Rat bei den Landwirtschaftskammern, den Forstabteilungen in Bezirkshauptmannschaften, bei großen Forstbetrieben oder beim Bundesforschungszentrum für Wald (BFW)

