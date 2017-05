Der Zweitmann aus Flachau weiß, was Frauen wollen

Seit mehr als drei Jahren hält er täglich mehrere Stunden Leder in den Händen. Was er aus dem zähen Material kreiert, lässt vor allem Frauenherzen höher schlagen: Christoph Oberreiter ist Taschenmacher in Flachau.

Er ist momentan in aller Munde: Viele kennen ihn sowie seine Produkte und verfallen ins Schwärmen, wenn sie das Wort 2tMann (Zweitmann gesprochen) hören. Männer müssen dabei nicht erschrecken, denn auch wenn Christoph Oberreiter als der 2tMann in der Region bekannt ist und dabei ganz genau weiß, was Frauen wollen, geht es immer nur um das eine: Taschen! „Nach zwei Schicksalsschlägen in der Familie war ich mit Freunden unterwegs und wir redeten über Berufe, die nicht alltäglich sind und dennoch eine große Nachfrage mit sich bringen. Dabei stellten wir fest, dass einem Taschenmacher die Arbeit wohl nie ausgehen wird. Jede Frau liebt ihre Tasche und hat dabei nicht nur eine im Schrank. So war auch gleich der Name für mein Vorhaben geboren.

