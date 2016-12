Dialekt-Gospel vom Dachsteinmassiv: Paul Plut geht Solowege

Schicksal oder schieres Glück – welche Gewalt auch immer hier am Werk war, sie ließ Paul Plut zwei Suizidversuche in einer Nacht überleben. „Schon während meiner Schulzeit in Radstadt gründete ich mehrere Bands. Wir haben viel geprobt und viel getrunken. Nach einem selbstverschuldeten Autounfall verstrickte ich mich in ein Lügennetz. Ich konnte nicht mehr schlafen und sah keinen Weg, da raus zu kommen”, erzählt der in Wien lebende Ramsauer über die schwierigste Zeit seines Lebens. Nicht einmal der starke Rückhalt seiner Familie und langjährigen Freunde konnte ihm damals helfen. Erst nach der Suizidnacht vertraute er sich seiner Familie und einem Therapeuten an. „Von da an ging es immer aufwärts”, so der heute 28-Jährige.

