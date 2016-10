Die Bergleidenschaft im Blut

Im Jahre 1901 wurde Peter Gerhardter in der Berggasse 57, vlg. Grünstock, geboren. Er trug nicht nur denselben Namen wie sein Vater, er hatte auch dieselbe Leidenschaft für die Berge im Blut. Ein Eintrag in seinem Bergführerbuch vom Ehepaar Brenke charakterisiert den gefragten Bergführer bestens. „Wir haben bei ihm den Eindruck gewonnen, dass jede wiederholte Besteigung ein und desselben Gipfels für ihn keine Geschäftssache, sondern in Liebe zu seinen Bergen gleich wie bei uns ein neues Erlebnis bedeutet. Nehmt’s den, der ist gut.“

Glückliches Ende

Als Mitglied der Bergrettung half er vielen in Bergnot geratenen Alpinisten. Eine laut dem damaligen Ortsstellenleiter-Stellvertreter von der Rettungsstelle Schladming, Hans Reisenauer, außergewöhnlich schwierige Rettung gelang im Juli 1952. Kurz nach Mittag kamen Hilferufe aus der Golling-Nordwand beim Rottor, zwei Grazer und ein Engländer waren auf einem schwer zugänglichen Band eingeschlossen. Nach zwei vergeblichen Versuchen, bedingt durch schwere Regenfälle, gelang es am dritten Tag einer Bergrettungsmannschaft unter der Führung Peter Gerhardters nach „vierstündiger Kletter- und Seilarbeit“, die Bergsteiger aus der Wand zu holen.

Begeisterter Musikant

Als begeisterter Musikant spielte er Klarinette bei der Stadtkapelle

Schladming, war Mitglied der „Original Dochstoana“ und brachte in seinen Junggesellenjahren immer zu Fronleichnam beim „Jungfrauenaufwecken“ gemeinsam mit Willi Prugger und Hans Reisenauer den unverheirateten Frauen in Schladming ein musikalisches Ständchen. Dann heiratete er 1937 seine „Steffi“, Stefanie Kraiter. „Wia i im 37er Johr zum Greanstock kemman bin, da habn s‘ da no drei Küah ghobt, und wo heut das Gschäft is, da wor früher oamal Haus und Stoll unta an Doch und davor hot‘s noch an Brunnen gebn –mei, das war no was, wia der Angerer-Vota (bekannte Schladminger Familie) zum Zähnputz‘n zum Brunnen aufakemman is“, erzählte sie Zeitzeugen aus ihrem Leben. Die beiden hatten drei Kinder, Elfriede, Hermi und Peter. Im selben Jahr übernahm Peter Gerhardter den väterlichen Betrieb, der bereits 1934 von seinem Peter Gerhardter sen. um eine Strickerei erweitert worden war. Laufend wurde ausgebaut und die Produktion erweitert, der „Original Schladminger Woll­janker“ ging ins In- und Ausland. 1957 wurde auf dem Nachbargrundstück des Grün­stockhäusls eine Betriebshalle und darauf ein Wohngebäude errichtet.

Tragödie in den Anden

Ende der 1960er-Jahre übernahm sein Sohn Peter nach seiner Rückkehr aus Australien, wo er auf einer Schaffarm gearbeitet und in Tasmanien eine Skischule gegründet hatte, den elterlichen Betrieb. 1971 heiratete er die Tettertochter Johanna Rettenbacher. Auch er war ein begeisterter Alpinist und als er 1979 den Ancocagua (6962 m) in Südamerika gemeinsam mit Leo Schlömmer und dem Bergkameraden Mayer bezwingen wollte, kam es zur Tragödie. Ein Schneesturm wurde ihm zum Verhängnis, er dürfte sich auf dem nächtlichen Rückweg zur Biwakschachtel verirrt haben und trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen fand man keine Spur von ihm. Erst ein Jahr später konnten seine sterblichen Überreste vom Berg geborgen und in die Heimat überführt werden, wo er am Friedhof in Schladming bei seiner Familie die letzte Ruhestätte fand. Sein Vater, der „Grea’stock Peter“, verstarb am 1. Jänner 1989.

Edith Steiner

Quellen: Walter Stipperger, AV Haus/DER BERG