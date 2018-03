Die „Bleamibrocker“ im Klangfilmtheater

SCHLADMING Die „Bleamibrocker“ begeisterten am Samstag die Besucher im Klang-Film-Theater mit einer gelungenen Mischung aus traditioneller Tanzlmusi und originellen Interpretationen bekannter Songs aus den 80ern.

„Die „Bleamibrocker“ haben ein Gesamtgewicht von 2150 Kilogramm, sie sind mit dem heutigen genau 72 082 Tage alt, das sind unter Berücksichtigung der Schaltjahre 197 Jahre und 127 Tage. Die Geburtstermine erstrecken sich vom Jahr der ersten Ski-WM in

Schladming bis zu dem Jahr, in dem die Berliner Mauer gefallen ist, sind also als Kinder der 80ern mit Meister Eder und seinem Pumuckl aufgewachsen.“ Auf äußerst originelle Weise stellte Reinhold Brandstetter die Gruppe vor und sorgte auch zwischen den Liedern immer wieder mit humorvollen Kurztexten für beste Unterhaltung. Die Mitglieder der „Bleamibrocker“ stammen aus Salzburg, Oberösterreich und dem Lokalmatador Richard Huber aus der Ramsau. Seit sieben Jahren spielen sie in der Formation auf Hochzeiten, Geburtstags- und Firmenfesten.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 7. März 2018!