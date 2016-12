Die Gröbminger Wirtschaft setzt ein Zeichen

Am ersten Adventwochenende war nix mit vorweihnachtlichem Schaufensterbummel in Gröbming … Sämtliche Schaufenster waren zugeklebt. Warum?

Ja, warum? Wir alle werden beworben mit Aktionen, Prozenten, Sonderangeboten und das speziell in der Vorweihnachtszeit. Großkonzerne liefern sich Preisschlachten via Post, TV und Radio. Doch bei all den Verlockungen sei uns bewusst, dass wir in einem kleinen Ort leben, dessen Wirtschaft nicht von Großkonzernen bestimmt wird, sondern von privaten Familien, die Geschäfte oder Handwerksbetriebe führen, Ortsansässige einstellen, Lehrlinge ausbilden, Steuern zahlen. Jeder dieser Betriebe ist auf unser Kaufverhalten angewiesen, freut sich über unseren Besuch und die Wertschätzung seiner Arbeit. Mit dieser Aktion sollte uns wieder bewusst werden, wie unbedacht wir oft auf den Bestellknopf am Computer drücken oder uns auf den Weg zu einem Shopping-Wochenende machen. „Fahr nicht fort – Kauf im Ort“ – ein Slogan, der durchaus Berechtigung hat, wenn wir weiterhin Wert auf unser Gröbming mit all seinen Geschäften und Betrieben legen.

Sarah Hofbauer