Die guten Seiten der Corona-Krise

In einigen europäischen Ländern hat das Corona-Virus das Leben und die Wirtschaft zum Stillstand gebracht. Einerseits herrscht viel Angst und Unsicherheit. Andererseits wirkt sich Corona positiv auf die Umwelt aus. Welche guten Effekte die Krise noch mit sich bringt!

Seit Wochen kommen beängstigende Nachrichten aus TV und Radio, auch die Zeitungen und Online-Seiten sind voll mit Hiobsbotschaften. Die Corona-Krise und die dramatische Lage in manchen Regionen lässt den Medien auch gar keine andere Wahl. Damit herrscht viel Angst und Unsicherheit. Doch selbst in diesen schlimmen Zeiten, soll man das Gute nicht aus den Augen verlieren. So gewinnen manche Menschen der Krise schon jetzt etwas Positives ab, ganz nach dem Motto: „Wo viel Schatten ist, muss viel Licht verborgen sein“. (Sorry lieber Johann Wolfgang von Goethe – Corona stellt sogar dein ursprüngliches Zitat „Wo viel Licht ist, ist starker Schatten“ auf den Kopf!)

