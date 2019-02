Die heile Welt ist plötzlich kaputt

STAINACH Kinder und Jugendliche leiden immer, wenn sich ihre Eltern trennen. Rainbows hilft beim Zurechtfinden innerhalb der neuen Lebenssituation und Entwickeln der eigenen Persönlichkeit. Im März starten wieder Gruppengespräche in Stainach-Pürgg.

Die siebenjährige Daniela* kuschelt sich ganz eng an ihre Mama. Seit über einer Stunde sitzt sie beinahe durchgehend am Schoß ihrer Mutter, streichelt sie, sagt ihr unablässig, wie lieb sie sie hat und lässt sie kaum aufstehen. Als Elisa* sich dann schweren Herzens trotzdem von ihrer Tochter losreißt und in die Küche geht, um Abendessen vorzubereiten, schaut ihr Daniela ganz traurig nach. Ihr neunjähriger Bruder Fabian* hingegen hat sich nach dem Heimkommen sofort in sein Zimmer verzogen, die Musik aufgedreht und die Tür zugesperrt.

