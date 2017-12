„Die heimische Natur ist eine Schatzkiste“

„Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, findet Schätze, die sich auf vielfältige Weise verwenden lassen“, erzählt Heidi Leitner aus Irdning. Ein Blick auf ihre gemütliche Wohnung im edlen Vintage-Style beweist dies, die Lampe aus Schwemmholz, der Kranz aus Waldclematis und floralen Eye-Catchern, dekoriert mit originellen Flohmarkt-Exponaten, verraten einerseits die fachkundige Hand einer Floristin wie auch ihre Freude an trendiger Dekoration.

Ihr Handwerk hat sie von der Pike auf gelernt, nach einer Lehre zur Gärtnerin wechselte sie in ein Blumengeschäft und arbeitete danach in einer Landschaftsgärtnerei. „Teiche und Wege anlegen, Bäume und Sträucher pflanzen, die Garten- und Anlagengestaltung ist ein sehr interessanter, aber auch sehr anstrengender Bereich“, erklärt Heidi. „Später konnte ich als Dekorateurin in einem Möbelhaus mein Faible für Inneneinrichtung ausleben, allerdings wollte ich dann doch wieder in einen kleineren Betrieb zurück mit mehr Kontakt zum Kunden.“ Neben ihrer Tätigkeit im Eine Welt-Laden in Liezen begann sie sich vermehrt mit Naturprodukten, althergebrachten Therapien und Heilmethoden sowie dem fast vergessenen Wissen um die heimischen Pflanzen und Kräutern zu beschäftigen. „Das beinhaltet auch das Räucherwerk, das mich sehr interessiert. Ich verwende für meine Räuchermischungen ausschließlich heimische Pflanzen. Alles, was ich dafür brauche, wächst quasi vor der Haustür. Man braucht keinen weißen Salbei aus Indien, unser Beifuß hat genau dieselbe Wirkung. Wir haben hier auch tolle Alternativen zum Weihrauch wie etwa Kiefern- oder Fichtenharz. Der Duft unserer heimischen Baumharze ist zwar ein anderer, doch ebenso wohlriechend. Um das Harz der heimischen Bäume zum Räuchern verwenden zu können, muss es übrigens bereits am Baum kristallisiert sein. Da musste ich selbst erst meine Erfahrungen machen.“

